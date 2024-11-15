Описание

Twelve Faces — визуальная новелла, которая погружает вас в жизнь Чарли, молодого человека, столкнувшегося с целым калейдоскопом проблем и эмоций в свои лучшие годы. Между стремлением к карьерным успехам, участием в семейных конфликтах и наблюдением за борьбой коллег за власть Чарли оказывается в центре интриг, где каждый выбор имеет значение.





История сочетает в себе драмы, сложные взаимоотношения и напряжённые интимные моменты, заставляя игрока задуматься: сможет ли Чарли сохранить свою истинную сущность или изменится под давлением обстоятельств? Twelve Faces предлагает глубокий сюжет, насыщенные диалоги и эмоциональные выборы, которые формируют не только судьбу героя, но и его личность.