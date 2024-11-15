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Twelve Faces (18+)

Twelve Faces (18+) Demo

Баланс между карьерой, отношениями и интригами жизни
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 473 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
404
Скриншоты
Описание

Twelve Faces — визуальная новелла, которая погружает вас в жизнь Чарли, молодого человека, столкнувшегося с целым калейдоскопом проблем и эмоций в свои лучшие годы. Между стремлением к карьерным успехам, участием в семейных конфликтах и наблюдением за борьбой коллег за власть Чарли оказывается в центре интриг, где каждый выбор имеет значение.


История сочетает в себе драмы, сложные взаимоотношения и напряжённые интимные моменты, заставляя игрока задуматься: сможет ли Чарли сохранить свою истинную сущность или изменится под давлением обстоятельств? Twelve Faces предлагает глубокий сюжет, насыщенные диалоги и эмоциональные выборы, которые формируют не только судьбу героя, но и его личность.


Информация о модах

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Скачать Twelve Faces (18+) 473 Мб Ссылка 2 473 Мб
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