Описание

I Think I Might Be a Little Bit Psycho приглашает вас в мир, где моральный выбор и внутренние противоречия переплетаются в насыщенной сюжетной линии. Вы играете за студента университета, который начинает замечать за собой тёмные мысли и наклонности, заставляющие сомневаться в собственном психическом здоровье. Его борьба становится ключевой темой истории, а ваши решения — инструментом, определяющим его судьбу.





Направьте героя на путь искупления, помогая ему преодолеть свои тёмные желания, или примите его внутреннюю тьму, позволяя этим наклонностям развиться. Захватывающий сюжет, эмоциональная глубина и последствия каждого вашего выбора делают I Think I Might Be a Little Bit Psycho захватывающим исследованием человеческой психики. Вы готовы принять вызов и решить судьбу главного героя?