Описание

Игроки, достигшие совершеннолетия. Им предлагается возможность во многом самостоятельно определить дальнейшие события, которые произойдут в жизни их главного героя. Система подбора и вариативность порадуют всех, кто любит нелинейное повествование.



The Lost Chapters — это визуальная новелла для игроков, которым нужна захватывающая история, в которую можно играть вместе с другими, но которая также хорошо воспроизводится сама по себе. Эта игра с впечатляющим количеством вариантов выбора и ветвей диалога предлагает опыт, который можно персонализировать в соответствии с предпочтениями каждого игрока.





Что включено: Внутриигровой текст, интегрированные иллюстрации Леви Кейса, саундтрек от Брайанта Даррелла и система статистики в стиле «Эффект бабочки». Количество вариантов и широта их разнообразия не имеют себе равных в жанре визуальных новелл.