android-1.ru / Игры / Эротические игры / The Lost Chapters (18+)
The Lost Chapters (18+)

The Lost Chapters (18+) 0.6.2a

21
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.6.2a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 502 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 379
Скриншоты
Описание

Игроки, достигшие совершеннолетия. Им предлагается возможность во многом самостоятельно определить дальнейшие события, которые произойдут в жизни их главного героя. Система подбора и вариативность порадуют всех, кто любит нелинейное повествование.


The Lost Chapters — это визуальная новелла для игроков, которым нужна захватывающая история, в которую можно играть вместе с другими, но которая также хорошо воспроизводится сама по себе. Эта игра с впечатляющим количеством вариантов выбора и ветвей диалога предлагает опыт, который можно персонализировать в соответствии с предпочтениями каждого игрока.


Что включено: Внутриигровой текст, интегрированные иллюстрации Леви Кейса, саундтрек от Брайанта Даррелла и система статистики в стиле «Эффект бабочки». Количество вариантов и широта их разнообразия не имеют себе равных в жанре визуальных новелл.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать The Lost Chapters (18+) v0.6.2a MOD APK

Скачать The Lost Chapters (18+) 502 Мб Ссылка 2 502 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Where the Heart Is (18+)
Where the Heart Is (18+)
Version: S1 Rev1
The Hitcher (18+)
The Hitcher (18+)
Version: Demo
CK: Break Version (18+)
CK: Break Version (18+)
Version: 0.2
Edicts (18+)
Edicts (18+)
Version: Demo2
Memory Leak (18+)
Memory Leak (18+)
Version: 18.2.0
Helward: A Tanuki Story (18+)
Helward: A Tanuki Story (18+)
Version: 0.2.0
Highway to Hell (18+)
Highway to Hell (18+)
Version: 0.5.0
CaptainVRse (18+)
CaptainVRse (18+)
Version: 0.12 Demo

Отзывы о The Lost Chapters (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив