Where the Heart Is (18+) - Этот визуальный проект строго для геймеров, перешагнувших возрастную отметку в 18 лет. Главный герой вырос без матери, а недавно от него ушел отец, оставив справляться с делами самостоятельно. Заниматься делами, а также навестить подругу семьи и ее дочерей. Этот визуальный проект создан для геймеров, перешагнувших 18-летний возраст, чтобы помочь им справиться со своей потерей или горем. История разворачивается на прекрасном острове, где вы можете потерять себя и найти то, что ищете, от любви до дружбы и семьи.





Игра представляет собой 3D-шутер от первого лица без какого-либо оружия. Главному герою предстоит преодолеть множество испытаний, а также множество других захватывающих врагов, которых он встретит на своем пути. И, конечно же, вас ждет захватывающая сюжетная линия и несколько сюрпризов.