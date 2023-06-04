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Where the Heart Is (18+)

Where the Heart Is (18+) Episodes 1-3

11
0
Скачать (352 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Episodes 1-3
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 352 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
1
Просмотров:
14 315

Where the Heart Is (18+) - Этот визуальный проект строго для геймеров, перешагнувших возрастную отметку в 18 лет. Главный герой вырос без матери, а недавно от него ушел отец, оставив справляться с делами самостоятельно. Заниматься делами, а также навестить подругу семьи и ее дочерей. Этот визуальный проект создан для геймеров, перешагнувших 18-летний возраст, чтобы помочь им справиться со своей потерей или горем. История разворачивается на прекрасном острове, где вы можете потерять себя и найти то, что ищете, от любви до дружбы и семьи.


Игра представляет собой 3D-шутер от первого лица без какого-либо оружия. Главному герою предстоит преодолеть множество испытаний, а также множество других захватывающих врагов, которых он встретит на своем пути. И, конечно же, вас ждет захватывающая сюжетная линия и несколько сюрпризов.


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Информация о модах

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Скачать Where the Heart Is (18+)
352 Мб
Ссылка 2
352 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Where the Heart Is (18+)


Комментарии (1)
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ХуйНегра
ХуйНегра 4 июня 2023 15:18
Кто-нибудь проверял вирусы, троян есть?
-1
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