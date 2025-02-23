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Selara (18+)

Selara (18+) Update 9

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Версия:
Update 9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 325
Скриншоты
Описание

Selara (18+) - Вы были заморожены в криостазе 80 лет, а теперь очнулись и оказались в эпицентре мятежа. Вы берете на себя роль командира на борту The Herald, и вам предстоит узнать правду о том, почему ваш корабль дрейфует в космосе, а также заслужить доверие членов вашей команды. Отправляйтесь в исследование дальнего космоса и раскройте секреты, которые были потеряны на протяжении веков!


Стать лидером, которым вы всегда должны были быть, и отправиться в эпическое путешествие по динамичной вселенной. Управляйте своей судьбой, распутывая историю, которая оставит вас в плену, но будьте осторожны, опасность таится за каждым углом. Сможете ли вы спасти человечество?


Информация о модах

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Скачать Selara (18+) vUpdate 9 MOD APK

Скачать Selara (18+) 500 Мб Ссылка 2 500 Мб Update 9 Rus 500 Мб Update 9 Rus (Ссылка 2) 500 Мб Update 9 Rus [TG] 500 Мб
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Старые версии Selara (18+)
Version update 7 Version Update 8 Version TG Update 8 Version TG update 7


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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