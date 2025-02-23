Описание

Selara (18+) - Вы были заморожены в криостазе 80 лет, а теперь очнулись и оказались в эпицентре мятежа. Вы берете на себя роль командира на борту The Herald, и вам предстоит узнать правду о том, почему ваш корабль дрейфует в космосе, а также заслужить доверие членов вашей команды. Отправляйтесь в исследование дальнего космоса и раскройте секреты, которые были потеряны на протяжении веков!





Стать лидером, которым вы всегда должны были быть, и отправиться в эпическое путешествие по динамичной вселенной. Управляйте своей судьбой, распутывая историю, которая оставит вас в плену, но будьте осторожны, опасность таится за каждым углом. Сможете ли вы спасти человечество?