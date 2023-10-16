Описание

Mythic Manor (18+) - вам 18+ и вы готовы к захватывающим, сложным и заманчивым играм для взрослых? Mythic Manor — это визуальная новелла, предназначенная для взрослых геймеров, со всеми функциями, которые выделяют ее из толпы. Невероятный опыт 3DCG, интересные сюжетные истории, откровенный контент и многое другое ждет вас в Mythic Manor.





Mythic Manor обещает стать уникальным игровым процессом, не похожим ни на что другое. Всего несколькими щелчками мыши вы можете принять участие в захватывающем путешествии, наполненном захватывающей дух графикой, захватывающими сюжетными линиями и большим количеством откровенного контента, который заставит вас возвращаться снова и снова. Вы можете настроить своего собственного персонажа и принимать решения по мере прохождения игры — свобода исследовать собственную историю безгранична!





Пришло время насладиться по-настоящему захватывающим игровым процессом, которого никогда раньше не было в играх для взрослых. В Mythic Manor есть все: реалистичная 3D-графика, бесчисленные варианты сюжета.