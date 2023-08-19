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Porn Empire (18+)

Porn Empire (18+) 0.93 Dev 4

Снимай, зарабатывай и строй свою порно‑империю с нуля до вершины индустрии
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Версия:
0.93 Dev 4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 351 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 591
Скриншоты
Описание

Porn Empire — это взрослый симулятор с элементами менеджмента и RPG, где ты играешь за начинающего продюсера. Каждые пять минут — съёмка, кастинг, апгрейд оборудования или прокачка навыков. Начинаешь с веб‑камеры в спальне, а потом идёшь выше — к студиям, сценарию и профессиональным съёмкам. Решай, на чём заработать — quantity или quality.


Развивай студию, нанимай актрис, получай пассивный доход и открывай новое оборудование и жанры. В игре встроена система роста: уровни, навыки, рейтинги и фан-база. Всё офлайн, без доната. Управляй съёмочным днём, строь репутацию и смотри, как твоя индустрия для взрослых растёт вместе с тобой.


Информация о модах

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Скачать Porn Empire (18+) 351 Мб Ссылка 2 351 Мб
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