Porn Empire (18+) 0.93 Dev 4
Снимай, зарабатывай и строй свою порно‑империю с нуля до вершины индустрии
Версия:
0.93 Dev 4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 351 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 591
Описание
Porn Empire — это взрослый симулятор с элементами менеджмента и RPG, где ты играешь за начинающего продюсера. Каждые пять минут — съёмка, кастинг, апгрейд оборудования или прокачка навыков. Начинаешь с веб‑камеры в спальне, а потом идёшь выше — к студиям, сценарию и профессиональным съёмкам. Решай, на чём заработать — quantity или quality.
Развивай студию, нанимай актрис, получай пассивный доход и открывай новое оборудование и жанры. В игре встроена система роста: уровни, навыки, рейтинги и фан-база. Всё офлайн, без доната. Управляй съёмочным днём, строь репутацию и смотри, как твоя индустрия для взрослых растёт вместе с тобой.
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