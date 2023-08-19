Описание

Porn Empire — это взрослый симулятор с элементами менеджмента и RPG, где ты играешь за начинающего продюсера. Каждые пять минут — съёмка, кастинг, апгрейд оборудования или прокачка навыков. Начинаешь с веб‑камеры в спальне, а потом идёшь выше — к студиям, сценарию и профессиональным съёмкам. Решай, на чём заработать — quantity или quality.





Развивай студию, нанимай актрис, получай пассивный доход и открывай новое оборудование и жанры. В игре встроена система роста: уровни, навыки, рейтинги и фан-база. Всё офлайн, без доната. Управляй съёмочным днём, строь репутацию и смотри, как твоя индустрия для взрослых растёт вместе с тобой.