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Gynocracy (18+)

Gynocracy (18+) 0.9.3

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Версия:
0.9.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:52
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 646 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 646
Скриншоты
Описание

Gynocracy (18+) - станьте свидетелем их борьбы, когда они пытаются разобраться в новом матриархальном обществе, и исследуйте хитросплетения женского доминирования в этом захватывающем повествовании. Раскройте скрытые секреты, читая об их захватывающем путешествии, полном действия и неизвестности.


Испытайте волнение, когда вы присоединитесь к ним в их невероятном путешествии по таинственной земле, где они должны бороться, чтобы выжить в мире, продиктованном женским превосходством. Отправляйтесь в приключение с главным героем и его женой, когда они берут на себя это уникальное испытание. Раскройте секреты и вызовы, выходящие за рамки того, что мы знаем сегодня, и присоединяйтесь к ним в их путешествии!


Информация о модах

v0.9.3
– Бонусная глава: «Зимние каникулы Барби»
➡ Чтобы получить доступ к бонусной главе, перейдите в «Дополнительно» в главном меню — она там.

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Скачать Gynocracy (18+) v0.9.3 MOD APK

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Скачать Gynocracy (18+) 646 Мб Ссылка 2 646 Мб 0.9.2 Rus 646 Мб 0.9.2 Rus (Ссылка 2) 646 Мб 0.9.2 Rus [TG] 646 Мб
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Старые версии Gynocracy (18+)
Version TG 0.9 Version TG 0.8

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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