Gynocracy (18+) 0.9.3
Gynocracy (18+) - станьте свидетелем их борьбы, когда они пытаются разобраться в новом матриархальном обществе, и исследуйте хитросплетения женского доминирования в этом захватывающем повествовании. Раскройте скрытые секреты, читая об их захватывающем путешествии, полном действия и неизвестности.
Испытайте волнение, когда вы присоединитесь к ним в их невероятном путешествии по таинственной земле, где они должны бороться, чтобы выжить в мире, продиктованном женским превосходством. Отправляйтесь в приключение с главным героем и его женой, когда они берут на себя это уникальное испытание. Раскройте секреты и вызовы, выходящие за рамки того, что мы знаем сегодня, и присоединяйтесь к ним в их путешествии!
v0.9.3
– Бонусная глава: «Зимние каникулы Барби»
➡ Чтобы получить доступ к бонусной главе, перейдите в «Дополнительно» в главном меню — она там.
Скачать Gynocracy (18+) v0.9.3 MOD APK
Старые версии Gynocracy (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.