Версия:
Ep. 19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 18:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 3.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 661
Описание
My New Second Chance - в этой игре вы играете за персонажа, известного как "MC", который прожил всю свою жизнь, стараясь выжить в жестком мире. Однако однажды происходит что-то загадочное, и вы получаете шанс вернуться в прошлое, чтобы исправить все свои ошибки.
Что ждет вас в этом новом путешествии? Вам предстоит воссоединиться со старыми друзьями и завести новых по мере того, как вы проходите свой путь. Вы сами решаете, как использовать свой второй шанс: исправлять свои ошибки, развиваться лично и профессионально, или может быть, строить новые отношения и приключения. Вся ваша судьба в ваших руках.
Информация о модах
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