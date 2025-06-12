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AIRevolution (18+)

AIRevolution (18+) 0.3.7

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Версия:
0.3.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 253
Скриншоты
Описание

AIRevolution - захватывающая визуальная новелла, сочетающая научную фантастику с элементами фэнтези. В этом мире искусственные интеллекты стали неотъемлемой частью общества, приобретая сходство с людьми и даже получив права, сравнимые с правами человека. Но стоит ли принимать их как равных, или же следует выбрать иной путь?


Игрокам предстоит принять важные решения, которые повлияют на судьбу мира во время надвигающейся революции искусственного интеллекта. Будут ли они сторонниками равенства или выберут другой путь? Судьба общества зависит от их быстрых и обдуманных действий.


Информация о модах

полная версия

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Скачать AIRevolution (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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Старые версии AIRevolution (18+)
Version TG 0.3.4 Version TG 0.3.3

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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