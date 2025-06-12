Описание

AIRevolution - захватывающая визуальная новелла, сочетающая научную фантастику с элементами фэнтези. В этом мире искусственные интеллекты стали неотъемлемой частью общества, приобретая сходство с людьми и даже получив права, сравнимые с правами человека. Но стоит ли принимать их как равных, или же следует выбрать иной путь?





Игрокам предстоит принять важные решения, которые повлияют на судьбу мира во время надвигающейся революции искусственного интеллекта. Будут ли они сторонниками равенства или выберут другой путь? Судьба общества зависит от их быстрых и обдуманных действий.