Symphony of the Void (18+) 0.5b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.5b
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 141
Джеван Дре'аллис - член элитного отряда темных эльфов, известного как "Призраки" - агенты Храма Ксана-Роа, выполняющие роль убийц, шпионов и саботажников. Непредвиденные обстоятельства занесут его в портовый город Мизеа, известный своими чудесами и опасностями.
Здесь он окажется втянутым в интриги, не имеющие для него ясного объяснения. Он оказывается в центре схватки за власть, влияние и месть, охваченный опасными играми и загадками этого города. Для Джевана начинается путешествие через мир, полный интриг и опасностей, где каждый шаг может быть смертельным.
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