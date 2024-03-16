Джеван Дре'аллис - член элитного отряда темных эльфов, известного как "Призраки" - агенты Храма Ксана-Роа, выполняющие роль убийц, шпионов и саботажников. Непредвиденные обстоятельства занесут его в портовый город Мизеа, известный своими чудесами и опасностями.





Здесь он окажется втянутым в интриги, не имеющие для него ясного объяснения. Он оказывается в центре схватки за власть, влияние и месть, охваченный опасными играми и загадками этого города. Для Джевана начинается путешествие через мир, полный интриг и опасностей, где каждый шаг может быть смертельным.