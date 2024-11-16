The End Of My Vacations - это захватывающая история о MC Джеймсе, который оказывается в непростой ситуации после исчезновения своего отца. Он вынужден взять на себя управление отелем Амадия, который стал для него не только источником дохода, но и местом, где скрываются множество тайн.





Вам предстоит погрузиться в мир бизнеса и управления отелем, принимая решения, которые будут влиять на его судьбу. В то же время, вы будете исследовать тайны, окружающие отель и его прошлое, раскрывая загадки, которые навсегда изменят жизнь Джеймса.





Игра предлагает уникальную комбинацию элементов управления бизнесом, детективных и приключенческих сюжетов, что делает ее увлекательной и захватывающей. Вам предстоит принимать сложные решения, строить отношения с персонажами и раскрывать тайны, чтобы узнать правду о прошлом отеля и его связи с семьей Джеймса.