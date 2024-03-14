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Amanes TS Academy Life (18+)

Amanes TS Academy Life (18+) Final

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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 690 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 972

Amane’s TS Academy Life (18+) - это нестандартный проект, созданный для взрослой аудитории, который представляет интересную и редкую идею для сюжета. Главный герой однажды просыпается в женском теле, что ставит его в необычное положение. Ему приходится столкнуться с кучей дел и проблем, а также адаптироваться к новой жизни.


Однако не только изменение пола делает игру уникальной. Вокруг главного героя начинают происходить различные необычные и удивительные события, что добавляет захватывающих моментов в игровой процесс. Игроки будут погружены в увлекательное времяпрепровождение, исследуя мир и решая разнообразные задачи вместе с героиней.


Технически игра реализована достаточно качественно, обеспечивая игрокам комфортный геймплей и возможность наслаждаться уникальным сюжетом. "Amane’s TS Academy Life (18+)" обещает быть захватывающим и непредсказуемым приключением для фанатов данного жанра.


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