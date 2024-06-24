Mrs. Wild - это коллекция забавных и безумных историй, оживленных с помощью изысканного чувства юмора и немного визуальной новеллы. В каждой истории вы погрузитесь в удивительный мир, полный нелепых ситуаций, неожиданных поворотов событий и непредсказуемых персонажей.





Подготовьтесь к встрече с Миссис Вайлд - женщиной, чьи приключения и истории приведут вас в самые необычные и забавные места. Она никогда не знает, что ей придется пережить в следующий момент, но одно можно быть уверенным - с ней никогда не бывает скучно!