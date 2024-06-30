Tomb of Destiny - это аудиовизуальный роман, в котором вы примеряете на себя роль помощника известного британского археолога, Клары Лофт. В этом захватывающем приключении вы будете окунаться в мир дерзкого юмора, отсылок к поп-культуре и различных непристойностей. Каждое ваше решение и действие повлияют на отношения с Кларой и, в конечном итоге, определят вашу и ее судьбу.





Вы сможете выбирать, станете ли вы пытаться завоевать ее сердце или предпочтете вести себя нелепо и глупо. Ваше взаимодействие с персонажами и принимаемые решения напрямую влияют на развитие сюжета и исход истории. Погрузитесь в этот захватывающий мир и сделайте свой выбор!