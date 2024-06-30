Tomb of Destiny (18+) 0.2
Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 390 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 213
Tomb of Destiny - это аудиовизуальный роман, в котором вы примеряете на себя роль помощника известного британского археолога, Клары Лофт. В этом захватывающем приключении вы будете окунаться в мир дерзкого юмора, отсылок к поп-культуре и различных непристойностей. Каждое ваше решение и действие повлияют на отношения с Кларой и, в конечном итоге, определят вашу и ее судьбу.
Вы сможете выбирать, станете ли вы пытаться завоевать ее сердце или предпочтете вести себя нелепо и глупо. Ваше взаимодействие с персонажами и принимаемые решения напрямую влияют на развитие сюжета и исход истории. Погрузитесь в этот захватывающий мир и сделайте свой выбор!
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