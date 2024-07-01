Forbidden Fantasy - это захватывающее приключение в мире фэнтези, где вы воплощаете в себе роль молодого воина, чье предназначение было предрешено пророчеством о жертвоприношении. В вашем пути к спасению мира от королевы демонов вас сопровождает ваш мастер-эльфийка, которая тренирует вас и помогает в освоении навыков искусства войны.





Но ваше приключение не ограничится простым спасением мира. Вы окажетесь в мире, наполненном тайнами, магией и опасностями, и встретите на своем пути мистических женщин, каждая из которых обладает своей собственной силой и загадкой. Ваша задача - решить эти загадки, завоевать их доверие и, возможно, даже установить с ними особые отношения.





"Forbidden Fantasy" обещает вам захватывающие битвы, интригующие загадки и эмоциональные перипетии, которые сопровождают ваш путь к спасению мира и осуществлению ваших самых сокровенных фантазий.