Nightgame (18+) - это казуальный проект для взрослых игроков с привлекательным стилем графики и качественной анимацией. В игре игрокам предстоит взять на себя роль молодой женщины, которая обожает игры и стремится к достижению новых высот в каждом развлечении, в которое она вовлечена.





Оснащенная портативной игровой консолью, она становится мобильной и готовой к новым вызовам и приключениям в любой момент. Разнообразие действий, вариантов местоположения и другие особенности игры порадуют поклонников казуальных продуктов, предлагая им свободу выбора и четко поставленные задачи.





Игра предоставляет игрокам возможность погрузиться в захватывающий игровой мир, где каждое действие имеет значение, а каждое решение влияет на ход событий. Nightgame (18+) обещает игрокам множество увлекательных моментов и незабываемых приключений в мире развлечений и игровой культуры.