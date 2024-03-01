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Getting Intimate (18+)

Getting Intimate (18+) Ch.1 Upd.1&2

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Версия:
Ch.1 Upd.1&2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 275 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 389

Getting Intimate - это история о молодом человеке, который старается достичь своей мечты - поступить в колледж и исполнить обещание, данное много лет назад. Но неожиданное трагическое событие в его жизни, произошедшее в тот же год, что и вступительный экзамен, меняет все его планы. Потеряв все, что было у него, он оказывается на новом месте, где ему предоставляется возможность начать все заново.


Четыре года спустя он стоит перед возможностью перестроить свою жизнь. В этом новом месте он встречает различных людей, каждый из которых оказывает определенное влияние на его путь. Под влиянием событий и новых знакомств главный герой сталкивается с множеством вызовов и тайн, которые ему предстоит разгадать.


Эта история предлагает взгляд на жизнь после трагедии и о том, как можно найти силы начать все сначала даже после потери всего. Различные персонажи и события помогают герою в его пути к восстановлению и поиску смысла в новой жизни.


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Скачать Getting Intimate (18+) Ch.1 Upd.1&2 взлом

Скачать Getting Intimate (18+) 275 Мб Ссылка 2 275 Мб

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