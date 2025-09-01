Описание

Brothel Megacorporation (18+) - Создайте свой собственный мир. Вы можете выбрать начальную локацию, персонажей, за которых вы будете играть, и впечатления, которые вы хотите от них получить.





Выберите главного героя, режим игры, стартовую локацию и уровень опыта, чтобы отправиться в необыкновенное приключение. В котором история развивается в зависимости от вашего выбора. Свободный город предлагает больше, чем просто развлечение — это игровая площадка для новых возможностей и возможностей, благодаря своим безграничным границам.