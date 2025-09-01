Версия:
0.26
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 779 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35 237
Описание
Brothel Megacorporation (18+) - Создайте свой собственный мир. Вы можете выбрать начальную локацию, персонажей, за которых вы будете играть, и впечатления, которые вы хотите от них получить.
Выберите главного героя, режим игры, стартовую локацию и уровень опыта, чтобы отправиться в необыкновенное приключение. В котором история развивается в зависимости от вашего выбора. Свободный город предлагает больше, чем просто развлечение — это игровая площадка для новых возможностей и возможностей, благодаря своим безграничным границам.
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