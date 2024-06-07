The Roommate (18+) 0.11.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.11.03
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 458 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
16 554
The Roommate (18+) - это история 18-летнего парня, который только что переехал в новый город и должен был найти соседа по комнате. Но мало ли он знал, что его соседка по комнате - эта супер горячая девушка, и они, кажется, не могут оторваться друг от друга.
Кто знает, как пройдет ваш первый семестр в колледже? Что происходит, когда вы встречаетесь со своей соседкой по комнате в течение трех месяцев, но однажды она исчезает без какого-либо предупреждения? Что делать, если вы понимаете, что ваш партнер уже год встречается с кем-то другим? Это лишь некоторые из вопросов, на которые ответит в этом романе автор бестселлеров Сары Дессен Кира Касс.
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