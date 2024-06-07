The Roommate (18+) - это история 18-летнего парня, который только что переехал в новый город и должен был найти соседа по комнате. Но мало ли он знал, что его соседка по комнате - эта супер горячая девушка, и они, кажется, не могут оторваться друг от друга.





Кто знает, как пройдет ваш первый семестр в колледже? Что происходит, когда вы встречаетесь со своей соседкой по комнате в течение трех месяцев, но однажды она исчезает без какого-либо предупреждения? Что делать, если вы понимаете, что ваш партнер уже год встречается с кем-то другим? Это лишь некоторые из вопросов, на которые ответит в этом романе автор бестселлеров Сары Дессен Кира Касс.