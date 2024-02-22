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The Power Of Truth (18+)

The Power Of Truth (18+) 0.0.7.2 Ch.1 P3

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Версия:
0.0.7.2 Ch.1 P3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 920
Скриншоты
Описание

The Power Of Truth — это визуальный роман для взрослой аудитории, который предлагает глубоко проработанный сюжет и уникальные характеры персонажей, обещая игрокам захватывающее путешествие через неожиданные повороты событий. В центре истории находится преподаватель, который пользуется уважением среди студентов и коллег благодаря своему профессионализму и авторитету. Однако его личная жизнь омрачена долгими годами поисков биологических родителей, которые так и не увенчались успехом.


С каждым новым провалом в поисках, преподаватель всё больше замыкается в себе, страдая от неотвеченных вопросов и внутренних переживаний. Это изменение не остается незамеченным близкими ему людьми, что приводит к запуску цепочки событий, способных кардинально изменить его жизнь и жизни окружающих его людей.


"The Power Of Truth" предлагает игрокам не только следить за развитием сюжета, но и влиять на него, принимая ключевые решения в критических моментах истории. Эти решения могут привести к различным концовкам, делая каждое прохождение уникальным.


Информация о модах

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Скачать The Power Of Truth (18+) v0.0.7.2 Ch.1 P3 MOD APK

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Старые версии The Power Of Truth (18+)
Version 0.0.5 Version 0.0.7 Version TG 0.0.7


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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