Описание

The Power Of Truth — это визуальный роман для взрослой аудитории, который предлагает глубоко проработанный сюжет и уникальные характеры персонажей, обещая игрокам захватывающее путешествие через неожиданные повороты событий. В центре истории находится преподаватель, который пользуется уважением среди студентов и коллег благодаря своему профессионализму и авторитету. Однако его личная жизнь омрачена долгими годами поисков биологических родителей, которые так и не увенчались успехом.





С каждым новым провалом в поисках, преподаватель всё больше замыкается в себе, страдая от неотвеченных вопросов и внутренних переживаний. Это изменение не остается незамеченным близкими ему людьми, что приводит к запуску цепочки событий, способных кардинально изменить его жизнь и жизни окружающих его людей.





"The Power Of Truth" предлагает игрокам не только следить за развитием сюжета, но и влиять на него, принимая ключевые решения в критических моментах истории. Эти решения могут привести к различным концовкам, делая каждое прохождение уникальным.