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Where Girls Are Made (18+)

Where Girls Are Made (18+) 0.9.18 Demo

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Версия:
0.9.18 Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 510
Скриншоты
Описание

Where Girls Are Made погружает игроков в мрачное антиутопическое будущее, где исчезновение женщин и их замена искусственными андроидами оставило мир в руках похотливых мужчин. Эта игра-симулятор с элементами ролевой игры и визуальной новеллы представляет собой уникальное сочетание глубокого сюжета и моральных дилемм, ставящих перед игроками серьезные вопросы о природе человечества, этике искусственного интеллекта и будущем общества.


В роли главного героя, работающего ночную смену на фабрике по производству девочек-андроидов, игрокам предстоит не только следить за качеством продукции, но и принимать решения, которые могут влиять на судьбу не только самих андроидов, но и всего общества. Задача усложняется моральными дилеммами и этическими вопросами, связанными с производством и использованием андроидов, которые во многом напоминают живых людей.


"Where Girls Are Made" предлагает игрокам погрузиться в сложный мир, где границы между машиной и человеком, моралью и выгодой размываются. Игра заставляет задуматься о последствиях технологического прогресса и его влиянии на социальные нормы и ценности. С каждым принятым решением игроки будут формировать ход сюжета, что делает каждый игровой опыт уникальным и неповторимым.


Информация о модах

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Скачать Where Girls Are Made (18+) v0.9.18 Demo MOD APK

Скачать Where Girls Are Made (18+) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб
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Старые версии Where Girls Are Made (18+)
Version 0.8.16 Version TG 0.8.16


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