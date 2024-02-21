Описание

Where Girls Are Made погружает игроков в мрачное антиутопическое будущее, где исчезновение женщин и их замена искусственными андроидами оставило мир в руках похотливых мужчин. Эта игра-симулятор с элементами ролевой игры и визуальной новеллы представляет собой уникальное сочетание глубокого сюжета и моральных дилемм, ставящих перед игроками серьезные вопросы о природе человечества, этике искусственного интеллекта и будущем общества.





В роли главного героя, работающего ночную смену на фабрике по производству девочек-андроидов, игрокам предстоит не только следить за качеством продукции, но и принимать решения, которые могут влиять на судьбу не только самих андроидов, но и всего общества. Задача усложняется моральными дилеммами и этическими вопросами, связанными с производством и использованием андроидов, которые во многом напоминают живых людей.





"Where Girls Are Made" предлагает игрокам погрузиться в сложный мир, где границы между машиной и человеком, моралью и выгодой размываются. Игра заставляет задуматься о последствиях технологического прогресса и его влиянии на социальные нормы и ценности. С каждым принятым решением игроки будут формировать ход сюжета, что делает каждый игровой опыт уникальным и неповторимым.