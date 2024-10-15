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4 Kingdoms Supremacy (18+)

4 Kingdoms Supremacy (18+) 0.14

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Версия:
0.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 247 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 350

4 Kingdoms Supremacy - представляет собой захватывающую стратегическую игру, в которой игроки погружаются в глубоко проработанный фэнтезийный мир, полный интриг, героизма и великих сражений. В центре сюжета — история молодого наследника, сына павшего короля, воспитанного варварами. Этот уникальный опыт воспитания придает главному герою не только силу и выносливость варварских воинов, но и уникальное видение мира, что делает его миссию по восстановлению мира и справедливости в раздираемых войной землях четырех королевств особенно увлекательной.


Ваша миссия — положить конец тирании, восстановить мир и завоевать господство над четырьмя королевствами. Игра предлагает богатый выбор стратегических решений, от построения и укрепления собственного королевства до формирования альянсов с другими игроками или ведения войн за территории и ресурсы. Вы будете сталкиваться с различными вызовами, включая дипломатию, экономику и военное искусство, чтобы укрепить свое положение и расширить свои владения.


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