Lewd Souls (18+) 1.3.5
Визуальная новелла для взрослых, вдохновленная аниме "Блич"
Версия:
1.3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 696 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 904
Lewd Souls представляет собой новую визуальную новеллу для взрослых, вдохновленную популярным аниме-сериалом "Блич". История разворачивается в мире Общества душ, где ваш дедушка был высокопоставленным членом, возглавлявшим это могущественное общество. Однако его трагическая гибель меняет все, и вы, в роли молодого наследника, вынуждены встать на его место.
Вашему персонажу предстоит столкнуться с множеством вызовов и испытаний, в том числе управление обществом, поддержание отношений с капитанами и принятие сложных решений, которые будут влиять на будущее Общества душ. Ваша способность править будет определяться вашими действиями и решениями, которые вы примете на протяжении игры.
Информация о модах
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