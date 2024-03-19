Lewd Souls представляет собой новую визуальную новеллу для взрослых, вдохновленную популярным аниме-сериалом "Блич". История разворачивается в мире Общества душ, где ваш дедушка был высокопоставленным членом, возглавлявшим это могущественное общество. Однако его трагическая гибель меняет все, и вы, в роли молодого наследника, вынуждены встать на его место.





Вашему персонажу предстоит столкнуться с множеством вызовов и испытаний, в том числе управление обществом, поддержание отношений с капитанами и принятие сложных решений, которые будут влиять на будущее Общества душ. Ваша способность править будет определяться вашими действиями и решениями, которые вы примете на протяжении игры.