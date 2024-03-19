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Lewd Souls (18+)

Lewd Souls (18+) 1.3.5

Визуальная новелла для взрослых, вдохновленная аниме "Блич"
10
2
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Версия:
1.3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 696 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 904

Lewd Souls представляет собой новую визуальную новеллу для взрослых, вдохновленную популярным аниме-сериалом "Блич". История разворачивается в мире Общества душ, где ваш дедушка был высокопоставленным членом, возглавлявшим это могущественное общество. Однако его трагическая гибель меняет все, и вы, в роли молодого наследника, вынуждены встать на его место.


Вашему персонажу предстоит столкнуться с множеством вызовов и испытаний, в том числе управление обществом, поддержание отношений с капитанами и принятие сложных решений, которые будут влиять на будущее Общества душ. Ваша способность править будет определяться вашими действиями и решениями, которые вы примете на протяжении игры.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Lewd Souls (18+) 1.3.5 взлом

Скачать Lewd Souls (18+) 696 Мб Ссылка 2 696 Мб

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Отзывы о Lewd Souls (18+)


Комментарии (1)
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Бульба
Бульба 19 марта 2024 14:14
Эта игра вообще на русском есть?
-2
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