Описание

MONSTER GIRL ASSAULT! - это захватывающая игра в жанре Tower Defense с интересным поворотом! В этой игре вы выступаете в роли короля города людей, который должен защитить свой народ от нападения похотливых девушек-монстров.





С каждым уровнем вы сталкиваетесь с новыми вызовами, поскольку монстры становятся все сильнее и изощреннее в своих атаках. Вам предстоит стратегически размещать оборонительные башни и ловушки по всему городу, чтобы отразить нападение монстров и сохранить целостность вашей обороны.





Используйте различные типы башен, апгрейды и специальные навыки, чтобы противостоять монстрам и предотвратить их нашествие. Вам придется принимать быстрые решения и действовать тактически, чтобы сохранить свой город и защитить своих жителей.