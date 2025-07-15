android-1.ru / Игры / Эротические игры / MONSTER GIRL ASSAULT! (18+)
MONSTER GIRL ASSAULT! (18+)

MONSTER GIRL ASSAULT! (18+) v0.3.2

11
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.3.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:12
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 503 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 527
Описание

MONSTER GIRL ASSAULT! - это захватывающая игра в жанре Tower Defense с интересным поворотом! В этой игре вы выступаете в роли короля города людей, который должен защитить свой народ от нападения похотливых девушек-монстров.


С каждым уровнем вы сталкиваетесь с новыми вызовами, поскольку монстры становятся все сильнее и изощреннее в своих атаках. Вам предстоит стратегически размещать оборонительные башни и ловушки по всему городу, чтобы отразить нападение монстров и сохранить целостность вашей обороны.


Используйте различные типы башен, апгрейды и специальные навыки, чтобы противостоять монстрам и предотвратить их нашествие. Вам придется принимать быстрые решения и действовать тактически, чтобы сохранить свой город и защитить своих жителей.


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать MONSTER GIRL ASSAULT! (18+) v0.3.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать MONSTER GIRL ASSAULT! (18+) 503 Мб Ссылка 2 503 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Being a Wife (18+)
Being a Wife (18+)
Version: 1.185
Dimitrescus Lewd Castle (18+)
Dimitrescus Lewd Castle (18+)
Version: Ch. 1 - 6.4
Elleria (18+)
Elleria (18+)
Version: 1.3.3
The Loving Son (18+)
The Loving Son (18+)
Version: 0.7
Mr. Casanova: 3 Hot RoomMates (18+)
Mr. Casanova: 3 Hot RoomMates (18+)
Version: 1.2
In the Arms of Euphoria (18+)
In the Arms of Euphoria (18+)
Version: 0.38
My Wanton MIL (18+)
My Wanton MIL (18+)
Version: 0.1.0
FemDom Stories (18+)
FemDom Stories (18+)
Version: 0.6.0

Отзывы о MONSTER GIRL ASSAULT! (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив