MONSTER GIRL ASSAULT! (18+) v0.3.2
MONSTER GIRL ASSAULT! - это захватывающая игра в жанре Tower Defense с интересным поворотом! В этой игре вы выступаете в роли короля города людей, который должен защитить свой народ от нападения похотливых девушек-монстров.
С каждым уровнем вы сталкиваетесь с новыми вызовами, поскольку монстры становятся все сильнее и изощреннее в своих атаках. Вам предстоит стратегически размещать оборонительные башни и ловушки по всему городу, чтобы отразить нападение монстров и сохранить целостность вашей обороны.
Используйте различные типы башен, апгрейды и специальные навыки, чтобы противостоять монстрам и предотвратить их нашествие. Вам придется принимать быстрые решения и действовать тактически, чтобы сохранить свой город и защитить своих жителей.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.