Being a Wife - это игра, которая предлагает новый взгляд на жизнь жены и матери, предоставляя игрокам возможность вжиться в роль главного героя, Кристины Уотсон. Она представляет собой трехмерный визуальный роман, где игроки принимают решения от лица этого персонажа.





Игра не требует ожидания ежегодных обновлений, что делает ее доступной и интересной в любое время. Главная героиня, Кристина Уотсон, - это счастливая женщина средних лет, чья семья живет в другом городе рядом с ее мужем, который работает в другом месте.





Игроки будут принимать решения, которые повлияют на жизнь Кристины и ее семьи, и следовать за их историей, погружаясь в ее повседневные радости и трудности. "Being a Wife" предлагает простой и понятный игровой процесс, позволяя игрокам исследовать жизненные ситуации и делать выборы, которые будут влиять на сюжет игры.