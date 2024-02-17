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Being a Wife (18+)

Being a Wife (18+) 1.135

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Версия:
1.135
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 553

Being a Wife - это игра, которая предлагает новый взгляд на жизнь жены и матери, предоставляя игрокам возможность вжиться в роль главного героя, Кристины Уотсон. Она представляет собой трехмерный визуальный роман, где игроки принимают решения от лица этого персонажа.


Игра не требует ожидания ежегодных обновлений, что делает ее доступной и интересной в любое время. Главная героиня, Кристина Уотсон, - это счастливая женщина средних лет, чья семья живет в другом городе рядом с ее мужем, который работает в другом месте.


Игроки будут принимать решения, которые повлияют на жизнь Кристины и ее семьи, и следовать за их историей, погружаясь в ее повседневные радости и трудности. "Being a Wife" предлагает простой и понятный игровой процесс, позволяя игрокам исследовать жизненные ситуации и делать выборы, которые будут влиять на сюжет игры.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Being a Wife (18+) 1.135 взлом

Скачать Being a Wife (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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