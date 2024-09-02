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Elleria (18+)

Elleria (18+) 0.4 Ch. 1 End

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Версия:
0.4 Ch. 1 End
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 376

Elleria - это захватывающий фэнтезийный мир, где религия играет важную роль в жизни его обитателей. В этой мире под словом «религия» часто подразумевается безумие фанатиков всех конфессий, которое, согласно персонажу, можно назвать волей Бога. Он видит безумные слова в проповедях и волю смертных мужчин и женщин.


Однако, несмотря на фанатизм, главный герой убежден, что святость проявляется в правильных действиях и смелости тех, кто готов защищать себя и других, а также в доброте и праведности. В мире, однако, этой святости стало заметно меньше, и герою приходится сталкиваться с различными вызовами и испытаниями.


Таким образом, "Elleria" представляет собой интересный фэнтезийный мир, в котором религия и мораль играют важную роль, а персонажи сталкиваются с множеством этических дилемм и исследуют свои верования и ценности.


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Скачать Elleria (18+) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

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