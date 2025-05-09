Описание

PutMeOn – это захватывающий визуальный роман, который погружает игрока в историю амбициозных брата и сестры, решивших воплотить в жизнь мечту о собственном бизнесе. Став владельцами небольшого, но очень уютного магазина одежды, они сталкиваются с реальностью, где о их проекте ещё никто не знает. В попытках привлечь внимание к своему делу, главные герои решаются на создание инновационного приложения и сайта, цель которых - вывести их магазин на новый уровень.





Однако, когда кажется, что успех уже почти в руках, неожиданный поворот событий в лице загадочного вируса ставит под угрозу все их планы. Внезапно, перед братом и сестрой встаёт не только задача спасения своего бизнеса, но и разгадка того, кто или что стоит за этими саботажами. Эта история полна интриг, тайн и неожиданных открытий, где каждый ваш выбор кардинально влияет на развитие сюжета и отношения между персонажами.