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PutMEOn (18+)

PutMEOn (18+) 0.0.9

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Версия:
0.0.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 310 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 894
Скриншоты
Описание

PutMeOn – это захватывающий визуальный роман, который погружает игрока в историю амбициозных брата и сестры, решивших воплотить в жизнь мечту о собственном бизнесе. Став владельцами небольшого, но очень уютного магазина одежды, они сталкиваются с реальностью, где о их проекте ещё никто не знает. В попытках привлечь внимание к своему делу, главные герои решаются на создание инновационного приложения и сайта, цель которых - вывести их магазин на новый уровень.


Однако, когда кажется, что успех уже почти в руках, неожиданный поворот событий в лице загадочного вируса ставит под угрозу все их планы. Внезапно, перед братом и сестрой встаёт не только задача спасения своего бизнеса, но и разгадка того, кто или что стоит за этими саботажами. Эта история полна интриг, тайн и неожиданных открытий, где каждый ваш выбор кардинально влияет на развитие сюжета и отношения между персонажами.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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