PutMEOn (18+) 0.0.9
PutMeOn – это захватывающий визуальный роман, который погружает игрока в историю амбициозных брата и сестры, решивших воплотить в жизнь мечту о собственном бизнесе. Став владельцами небольшого, но очень уютного магазина одежды, они сталкиваются с реальностью, где о их проекте ещё никто не знает. В попытках привлечь внимание к своему делу, главные герои решаются на создание инновационного приложения и сайта, цель которых - вывести их магазин на новый уровень.
Однако, когда кажется, что успех уже почти в руках, неожиданный поворот событий в лице загадочного вируса ставит под угрозу все их планы. Внезапно, перед братом и сестрой встаёт не только задача спасения своего бизнеса, но и разгадка того, кто или что стоит за этими саботажами. Эта история полна интриг, тайн и неожиданных открытий, где каждый ваш выбор кардинально влияет на развитие сюжета и отношения между персонажами.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.