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Matrix Hearts (18+)

Matrix Hearts (18+) 0.3.9

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Версия:
0.3.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 274
Скриншоты
Описание

Вы ищете захватывающую игру для взрослых с откровенным контентом, хорошо написанным сценарием и уникальной системой принятия решений? Matrix Hearts (18+) отправит вас в незабываемое приключение, когда вы присоединитесь к молодому альпинисту, стремящемуся стать лучшим в мире.


Испытайте уникальные ощущения от восхождения на пути к успеху и принимайте непростые решения, которые определят путь вашего персонажа. Вы будете вовлечены в захватывающую историю с откровенным содержанием и множеством сюрпризов! Кроме того, наслаждайтесь высококачественными визуальными эффектами и звуковыми эффектами, которые оживляют игру.


Стать частью чего-то экстраординарного — Matrix Hearts (18+) обещает первоклассные игровые развлечения для взрослых с хорошо продуманным сюжетом, красивыми визуальными эффектами и привлекательными звуковыми эффектами. Кроме того, вы можете настраивать своего персонажа и принимать решения, влияющие на то, куда заведет его путешествие! Откройте для себя уникальное интерактивное приключение, полное неожиданных моментов, секретов и интересных решений, которые могут кардинально изменить исход вашего путешествия. Позвольте Matrix Hearts (18+) стать вашим лучшим спасением от реальности и наслаждайтесь часами развлечений.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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