The Legend of Cyrus (18+) 0.1
Построй империю и перепиши историю древнего Ирана
The Legend of Cyrus — это стратегическая игра с историческим уклоном, где ты играешь за молодого правителя Кира Великого. Начни с небольшого региона на юго-западе древнего Ирана и веди свои войска к победам. Захватывай земли, укрепляй границы и принимай важные решения, которые определят судьбу будущей империи. Каждое завоевание требует ресурсов, стратегии и дипломатии.
Игра сочетает пошаговые битвы, экономическое развитие и исторические события. Ты сможешь формировать альянсы, настраивать армию и наблюдать, как на твоих глазах рождается Персидская империя. Фанатам истории и поклонникам глубоких стратегий стоит попробовать — это возможность пройти путь великого завоевателя с самого начала.
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