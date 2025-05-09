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The Legend of Cyrus (18+)

The Legend of Cyrus (18+) 0.1

Построй империю и перепиши историю древнего Ирана
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:26
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Скриншоты
Описание

The Legend of Cyrus — это стратегическая игра с историческим уклоном, где ты играешь за молодого правителя Кира Великого. Начни с небольшого региона на юго-западе древнего Ирана и веди свои войска к победам. Захватывай земли, укрепляй границы и принимай важные решения, которые определят судьбу будущей империи. Каждое завоевание требует ресурсов, стратегии и дипломатии.


Игра сочетает пошаговые битвы, экономическое развитие и исторические события. Ты сможешь формировать альянсы, настраивать армию и наблюдать, как на твоих глазах рождается Персидская империя. Фанатам истории и поклонникам глубоких стратегий стоит попробовать — это возможность пройти путь великого завоевателя с самого начала.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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