Recall Destiny (18+) 0.1b
Падение технологий, новый город и выбор, от которого всё зависит
Recall Destiny — визуальный роман в духе научной фантастики, где ты попадаешь в будущее после разрушительной технологической войны. Главный герой — молодой человек, оказавшийся в одном из немногих уцелевших городов. Не зная местных порядков и скрытых опасностей, он быстро попадает в сложные ситуации. Твоей задачей будет принимать ключевые решения, влияющие на развитие событий и на то, кем он станет в этом новом мире.
Сюжет делает упор на диалоги, социальные конфликты и разветвлённые отношения между персонажами. Ты сможешь формировать характер героя, раскрывать прошлое других жителей и пытаться понять, что именно привело мир к катастрофе. Recall Destiny сочетает проработанную атмосферу антиутопии, интригу и личные драмы — для тех, кто ищет не только визуальную, но и сюжетную глубину.
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
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