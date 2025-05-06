Описание

Recall Destiny — визуальный роман в духе научной фантастики, где ты попадаешь в будущее после разрушительной технологической войны. Главный герой — молодой человек, оказавшийся в одном из немногих уцелевших городов. Не зная местных порядков и скрытых опасностей, он быстро попадает в сложные ситуации. Твоей задачей будет принимать ключевые решения, влияющие на развитие событий и на то, кем он станет в этом новом мире.





Сюжет делает упор на диалоги, социальные конфликты и разветвлённые отношения между персонажами. Ты сможешь формировать характер героя, раскрывать прошлое других жителей и пытаться понять, что именно привело мир к катастрофе. Recall Destiny сочетает проработанную атмосферу антиутопии, интригу и личные драмы — для тех, кто ищет не только визуальную, но и сюжетную глубину.