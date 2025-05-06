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Recall Destiny (18+)

Recall Destiny (18+) 0.1b

Падение технологий, новый город и выбор, от которого всё зависит
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Версия:
0.1b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:04
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 381 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Recall Destiny — визуальный роман в духе научной фантастики, где ты попадаешь в будущее после разрушительной технологической войны. Главный герой — молодой человек, оказавшийся в одном из немногих уцелевших городов. Не зная местных порядков и скрытых опасностей, он быстро попадает в сложные ситуации. Твоей задачей будет принимать ключевые решения, влияющие на развитие событий и на то, кем он станет в этом новом мире.


Сюжет делает упор на диалоги, социальные конфликты и разветвлённые отношения между персонажами. Ты сможешь формировать характер героя, раскрывать прошлое других жителей и пытаться понять, что именно привело мир к катастрофе. Recall Destiny сочетает проработанную атмосферу антиутопии, интригу и личные драмы — для тех, кто ищет не только визуальную, но и сюжетную глубину.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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