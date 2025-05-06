Описание

Life Together — визуальный роман для взрослой аудитории, в котором ты играешь за героя, оказавшегося в новой, непривычной для себя ситуации. Окружающие условия, новые соседи и тонкости совместного быта сначала вызывают раздражение, но постепенно оборачиваются возможностью переосмыслить собственную жизнь. В игре много диалогов, бытовых сцен и сюжетных веток, завязанных на твоих решениях.





Разветвлённая система выбора позволяет влиять на стиль общения, характер отношений и личностное развитие персонажа. Визуальная часть выполнена с высоким качеством: детализированные сцены, выразительные эмоции и реалистичные модели. Life Together не только об интимных моментах — это история о том, как судьба неожиданно меняет направление, и у каждого поворота может быть свой шанс.