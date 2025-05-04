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Regressor (18+)

Regressor (18+) 0.9

Власть над временем — и никакой морали на пути
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Версия:
0.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:04
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 3.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
51
Скриншоты
Описание

Regressor — это визуальный роман для взрослой аудитории, в котором главный герой получает демоническую силу возвращаться в прошлое. Потеряв отца и оставшись ни с чем из-за коварства мачехи, он оказывается на грани. Но внезапный дар менять ход событий открывает перед ним новые горизонты — он больше не обязан терпеть поражения. Теперь каждый шаг можно переиграть, каждый выбор — откатить, чтобы добиться желаемого.


Ты сам решаешь, кем стать: манипулятором, мстителем или ловеласом. Механика перемотки времени превращает каждую сцену в пространство для эксперимента. Ты видишь реакцию персонажей, исход событий и можешь откатиться в нужный момент. История полна соблазнов, испытаний и морально неоднозначных решений. Нелинейный сюжет, множество концовок и свобода в выборе тактики — вот что делает этот роман особенно затягивающим.


Информация о модах

v0.9

Эмили: 2 сцены
Дакота: 1 сцена
Оливия: 1 сцена
Саманта: 3 сцены
Всего добавлено 542 изображения и 16 видеороликов.

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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