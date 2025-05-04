Regressor (18+) 0.9
Власть над временем — и никакой морали на пути
Regressor — это визуальный роман для взрослой аудитории, в котором главный герой получает демоническую силу возвращаться в прошлое. Потеряв отца и оставшись ни с чем из-за коварства мачехи, он оказывается на грани. Но внезапный дар менять ход событий открывает перед ним новые горизонты — он больше не обязан терпеть поражения. Теперь каждый шаг можно переиграть, каждый выбор — откатить, чтобы добиться желаемого.
Ты сам решаешь, кем стать: манипулятором, мстителем или ловеласом. Механика перемотки времени превращает каждую сцену в пространство для эксперимента. Ты видишь реакцию персонажей, исход событий и можешь откатиться в нужный момент. История полна соблазнов, испытаний и морально неоднозначных решений. Нелинейный сюжет, множество концовок и свобода в выборе тактики — вот что делает этот роман особенно затягивающим.
v0.9
Эмили: 2 сцены
Дакота: 1 сцена
Оливия: 1 сцена
Саманта: 3 сцены
Всего добавлено 542 изображения и 16 видеороликов.
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Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.