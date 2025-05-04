Описание

Regressor — это визуальный роман для взрослой аудитории, в котором главный герой получает демоническую силу возвращаться в прошлое. Потеряв отца и оставшись ни с чем из-за коварства мачехи, он оказывается на грани. Но внезапный дар менять ход событий открывает перед ним новые горизонты — он больше не обязан терпеть поражения. Теперь каждый шаг можно переиграть, каждый выбор — откатить, чтобы добиться желаемого.





Ты сам решаешь, кем стать: манипулятором, мстителем или ловеласом. Механика перемотки времени превращает каждую сцену в пространство для эксперимента. Ты видишь реакцию персонажей, исход событий и можешь откатиться в нужный момент. История полна соблазнов, испытаний и морально неоднозначных решений. Нелинейный сюжет, множество концовок и свобода в выборе тактики — вот что делает этот роман особенно затягивающим.