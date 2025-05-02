Описание

Beyond Time — это визуальный роман с элементами фантастики и триллера, где ты играешь за юношу, чья монотонная жизнь меняется после получения загадочных часов. Ждать поступления в университет — его единственная цель, пока одна ночь не приносит устройство, способное не просто показывать время, а изменять его. С этого момента каждые пять минут — это шаг по лезвию: прошлое, настоящее и будущее больше не следуют привычным правилам.





Игра предлагает интригующую сюжетную линию, разветвлённые выборы, элементы психологической драмы и тайны, скрытые за фасадом реальности. Сюжет развивается по мере открытия тайн устройства, столкновения с правительственными агентами и внутренней борьбы героя. Beyond Time — история о взрослении, последствиях и силе решений, от которых зависит не только личная судьба, но и структура мира.