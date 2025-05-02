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Beyond Time (18+)

Beyond Time (18+) 0.1

Останови время, измени реальность и выбери свой путь судьбы
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:48
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 810 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Beyond Time — это визуальный роман с элементами фантастики и триллера, где ты играешь за юношу, чья монотонная жизнь меняется после получения загадочных часов. Ждать поступления в университет — его единственная цель, пока одна ночь не приносит устройство, способное не просто показывать время, а изменять его. С этого момента каждые пять минут — это шаг по лезвию: прошлое, настоящее и будущее больше не следуют привычным правилам.


Игра предлагает интригующую сюжетную линию, разветвлённые выборы, элементы психологической драмы и тайны, скрытые за фасадом реальности. Сюжет развивается по мере открытия тайн устройства, столкновения с правительственными агентами и внутренней борьбы героя. Beyond Time — история о взрослении, последствиях и силе решений, от которых зависит не только личная судьба, но и структура мира.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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