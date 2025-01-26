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SexEd Course (18+)

SexEd Course (18+) Demo

Увлекательное обучение и неожиданные открытия
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
501
Скриншоты
Описание

SexEd Course — это необычная игра, где образовательный процесс превращается в захватывающее приключение. Под руководством очаровательной мисс Райдер вы исследуете темы, связанные с сексом и телом, в компании одноклассников. Благодаря её харизме и творческому подходу даже скучные уроки превращаются в увлекательный опыт. Девиз мисс Райдер — «знания сексуальны», и вам придётся об этом помнить, если вы хотите оставить на неё впечатление.


Игра наполнена юмором, лёгкой самоиронией и создана для развлечения, не претендуя на роль полноценного образовательного курса. SexEd Course предлагает непринуждённую атмосферу, где серьёзные темы раскрываются в забавной и нестандартной форме, приглашая вас расслабиться и насладиться игрой.


Информация о модах

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Скачать SexEd Course (18+) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб
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