Описание

SexEd Course — это необычная игра, где образовательный процесс превращается в захватывающее приключение. Под руководством очаровательной мисс Райдер вы исследуете темы, связанные с сексом и телом, в компании одноклассников. Благодаря её харизме и творческому подходу даже скучные уроки превращаются в увлекательный опыт. Девиз мисс Райдер — «знания сексуальны», и вам придётся об этом помнить, если вы хотите оставить на неё впечатление.





Игра наполнена юмором, лёгкой самоиронией и создана для развлечения, не претендуя на роль полноценного образовательного курса. SexEd Course предлагает непринуждённую атмосферу, где серьёзные темы раскрываются в забавной и нестандартной форме, приглашая вас расслабиться и насладиться игрой.