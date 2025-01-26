Описание

Margaret’s Sin — это история о женщине, чей мир, построенный на строгих правилах и запретах, начинает раскрываться с новой стороны. Маргарет, набожная и скромная, осталась одна после короткого брака. Её жизнь долгое время ограничивалась предубеждениями и внутренними барьерами, но глубоко внутри она испытывает любопытство к миру, который всегда оставался вне её досягаемости.





Этот визуальный роман рассказывает о пути Маргарет к самопознанию, её борьбе с внутренними запретами и о том, как она открывает для себя новые грани своей личности. Margaret’s Sin исследует сложные эмоции, человеческую природу и показывает, что поиск свободы и удовольствия — это не просто желание, а часть личного пути каждого человека.