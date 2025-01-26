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Margaret’s Sin (18+)

Margaret’s Sin (18+) Demo

Путешествие к освобождению и познанию себя
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
810
Скриншоты
Описание

Margaret’s Sin — это история о женщине, чей мир, построенный на строгих правилах и запретах, начинает раскрываться с новой стороны. Маргарет, набожная и скромная, осталась одна после короткого брака. Её жизнь долгое время ограничивалась предубеждениями и внутренними барьерами, но глубоко внутри она испытывает любопытство к миру, который всегда оставался вне её досягаемости.


Этот визуальный роман рассказывает о пути Маргарет к самопознанию, её борьбе с внутренними запретами и о том, как она открывает для себя новые грани своей личности. Margaret’s Sin исследует сложные эмоции, человеческую природу и показывает, что поиск свободы и удовольствия — это не просто желание, а часть личного пути каждого человека.


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Скачать Margaret’s Sin (18+) 157 Мб Ссылка 2 157 Мб
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