Описание

Vampire Contracts — это мрачная история о выборе и становлении в мире, где вампиры правят тенью. Вы управляете молодым вампиром, который стремится найти своё место и раскрыть потенциал своей высокородной крови. Однако неожиданные обстоятельства вынуждают вас стать солдатом, готовым к войне, которая уже миновала. Ваша сила и наследие требуют решения: оставаться в стороне или стать грозой для врагов.





Игра сосредотачивается на развитии вашего героя, избегая избитых сюжетных троп, таких как гарем или NTR, и уделяя внимание вашему личному росту. Vampire Contracts предлагает глубокий сюжет, в котором вы решаете, каким вампиром хотите стать — защитником мира, разрушителем или легендой, о которой будет говорить весь подлунный мир.