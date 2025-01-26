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Vampire Contracts (18+)

Vampire Contracts (18+) Prologue

Ваша судьба — стать легендой среди вампиров
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Версия:
Prologue
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 174 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
232
Скриншоты
Описание

Vampire Contracts — это мрачная история о выборе и становлении в мире, где вампиры правят тенью. Вы управляете молодым вампиром, который стремится найти своё место и раскрыть потенциал своей высокородной крови. Однако неожиданные обстоятельства вынуждают вас стать солдатом, готовым к войне, которая уже миновала. Ваша сила и наследие требуют решения: оставаться в стороне или стать грозой для врагов.


Игра сосредотачивается на развитии вашего героя, избегая избитых сюжетных троп, таких как гарем или NTR, и уделяя внимание вашему личному росту. Vampire Contracts предлагает глубокий сюжет, в котором вы решаете, каким вампиром хотите стать — защитником мира, разрушителем или легендой, о которой будет говорить весь подлунный мир.


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Скачать Vampire Contracts (18+) 174 Мб Ссылка 2 174 Мб
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