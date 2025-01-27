Описание

Hell in the Sheets — это визуальный роман для взрослых, который начинается с вашего путешествия на Гавайи в поисках смысла жизни и себя. Наблюдая за звёздами, вы встречаете необычного и очаровательного монстр-мальчика Тейлора, чей харизматичный характер и склонность к настольным ролевым играм переворачивают ваш отпуск с ног на голову.





Игра сочетает юмор, романтику и пикантные моменты, приглашая вас в уникальную ролевую историю, где Тейлор становится вашим гидом не только в мире игр, но и в новых, захватывающих для вас ощущениях. Hell in the Sheets — это про то, как неожиданные знакомства могут изменить жизнь и подарить не только новые впечатления, но и совершенно особенные эмоции.