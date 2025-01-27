Hell in the Sheets (18+) 0.1
Уникальное приключение на Гавайях: от поиска себя до неожиданных встреч
Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
95
Описание
Hell in the Sheets — это визуальный роман для взрослых, который начинается с вашего путешествия на Гавайи в поисках смысла жизни и себя. Наблюдая за звёздами, вы встречаете необычного и очаровательного монстр-мальчика Тейлора, чей харизматичный характер и склонность к настольным ролевым играм переворачивают ваш отпуск с ног на голову.
Игра сочетает юмор, романтику и пикантные моменты, приглашая вас в уникальную ролевую историю, где Тейлор становится вашим гидом не только в мире игр, но и в новых, захватывающих для вас ощущениях. Hell in the Sheets — это про то, как неожиданные знакомства могут изменить жизнь и подарить не только новые впечатления, но и совершенно особенные эмоции.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Hell in the Sheets (18+) v0.1 MOD APK
Скачать Hell in the Sheets (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer