Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
358
Описание
I had Sex With the Neighbor Lady — это эмоционально насыщенный визуальный роман, где ваши действия имеют последствия. Вы играете за главного героя, который получил приглашение на ужин от своей очаровательной соседки. Однако невинный вечер быстро превращается в момент, когда всё идёт не так, как должно было.
Эта история исследует границы морали, отношений и личных желаний, заставляя вас задуматься о том, какие решения вы примете и как они повлияют на героев. I had Sex With the Neighbor Lady — это игра, полная интриг, страсти и неожиданных поворотов, которые держат в напряжении до самого конца.
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