Описание

I had Sex With the Neighbor Lady — это эмоционально насыщенный визуальный роман, где ваши действия имеют последствия. Вы играете за главного героя, который получил приглашение на ужин от своей очаровательной соседки. Однако невинный вечер быстро превращается в момент, когда всё идёт не так, как должно было.





Эта история исследует границы морали, отношений и личных желаний, заставляя вас задуматься о том, какие решения вы примете и как они повлияют на героев. I had Sex With the Neighbor Lady — это игра, полная интриг, страсти и неожиданных поворотов, которые держат в напряжении до самого конца.