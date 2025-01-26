Описание

Shemale World — это визуальный роман с уникальным сюжетом, где вы играете за молодого человека по имени Макс, оказавшегося один на один с вызовами большого города. Вас ждут встречи с яркими и необычными персонажами, каждый из которых открывает перед Максом новые аспекты взаимоотношений и самопознания.





Игра предлагает свободу выбора в развитии событий, предоставляя игроку возможность влиять на характер взаимодействий с окружающими. Каждый выбор формирует вашу историю, добавляя глубину персонажам и их отношениям. Shemale World выделяется своей нестандартной темой, сосредотачиваясь на эмоциональных и личностных аспектах в построении связей.