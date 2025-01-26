Shemale World (18+) Demo Update 1
Необычная история о поиске себя и отношений в большом городе
Версия:
Demo Update 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 654 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 253
Описание
Shemale World — это визуальный роман с уникальным сюжетом, где вы играете за молодого человека по имени Макс, оказавшегося один на один с вызовами большого города. Вас ждут встречи с яркими и необычными персонажами, каждый из которых открывает перед Максом новые аспекты взаимоотношений и самопознания.
Игра предлагает свободу выбора в развитии событий, предоставляя игроку возможность влиять на характер взаимодействий с окружающими. Каждый выбор формирует вашу историю, добавляя глубину персонажам и их отношениям. Shemale World выделяется своей нестандартной темой, сосредотачиваясь на эмоциональных и личностных аспектах в построении связей.
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