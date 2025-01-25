Описание

College Stories. My Girlfriend is too naive!!! — это визуальный роман с привлекательной графикой, созданной с использованием искусственного интеллекта. Игра предлагает захватывающий сюжет, разворачивающийся на территории колледжа, где главный герой и его девушка переживают множество ярких моментов в свободное от учёбы время.





Сюжет наполнен интригами, личными переживаниями и взаимодействием с другими персонажами, что делает каждое решение игрока важным для развития истории. College Stories сочетает атмосферу студенческой жизни с увлекательным повествованием, оставляя аудитории возможность определить, как именно сложатся события.