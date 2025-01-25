College Stories. My Girlfriend is too naive!!! (18+) 0.1
Истории колледжа: увлекательный роман в стиле визуальной новеллы
Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 573
Описание
College Stories. My Girlfriend is too naive!!! — это визуальный роман с привлекательной графикой, созданной с использованием искусственного интеллекта. Игра предлагает захватывающий сюжет, разворачивающийся на территории колледжа, где главный герой и его девушка переживают множество ярких моментов в свободное от учёбы время.
Сюжет наполнен интригами, личными переживаниями и взаимодействием с другими персонажами, что делает каждое решение игрока важным для развития истории. College Stories сочетает атмосферу студенческой жизни с увлекательным повествованием, оставляя аудитории возможность определить, как именно сложатся события.
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