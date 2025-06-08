Описание

My Husband’s Boss — это мрачная и эмоционально насыщенная история о супружеской паре, чья жизнь резко меняется из-за неправильного решения, принятого во имя семьи. Жена, стремясь защитить своих близких, оказывается втянутой в водоворот новых эмоций, пробуждающейся сексуальности, ревности и страсти. Каждое её действие угрожает разрушить то, что она пыталась сохранить, и заставляет задаться вопросом: есть ли путь назад?





Это кинетический роман (KN), в котором нет множественных развязок, что делает историю ещё более интенсивной и цельной. Никаких простых решений, никаких "неизбежных" концовок — только глубокий анализ сложных эмоций и отношений. My Husband’s Boss — это не просто рассказ о любовном треугольнике, а исследование любви, вины, страсти и её разрушительной силы.