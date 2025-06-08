android-1.ru / Игры / Эротические игры / My Husband’s Boss (18+)
My Husband’s Boss (18+)

My Husband’s Boss (18+) Chapter 2

Испытания брака: когда эмоции и тайны рушат привычный мир
2
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
Chapter 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:58
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 312 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 285
Скриншоты
Описание

My Husband’s Boss — это мрачная и эмоционально насыщенная история о супружеской паре, чья жизнь резко меняется из-за неправильного решения, принятого во имя семьи. Жена, стремясь защитить своих близких, оказывается втянутой в водоворот новых эмоций, пробуждающейся сексуальности, ревности и страсти. Каждое её действие угрожает разрушить то, что она пыталась сохранить, и заставляет задаться вопросом: есть ли путь назад?


Это кинетический роман (KN), в котором нет множественных развязок, что делает историю ещё более интенсивной и цельной. Никаких простых решений, никаких "неизбежных" концовок — только глубокий анализ сложных эмоций и отношений. My Husband’s Boss — это не просто рассказ о любовном треугольнике, а исследование любви, вины, страсти и её разрушительной силы.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать My Husband’s Boss (18+) vChapter 2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать My Husband’s Boss (18+) 312 Мб Ссылка 2 312 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
One Teachers Day (18+)
One Teachers Day (18+)
Version: 2025_1
Up and Down (18+)
Up and Down (18+)
Version: 0.02
Shaddolands -WHID (18+)
Shaddolands -WHID (18+)
Version: 2.0
Polys of RiYu (18+)
Polys of RiYu (18+)
Version: 0.2
From Hero to Corrupted (18+)
From Hero to Corrupted (18+)
Version: Final
Silent Attraction (18+)
Silent Attraction (18+)
Version: 1.0 Free
Idle Run Aya (18+)
Idle Run Aya (18+)
Version: 1.0 Steam
NTR Chat Group (18+)
NTR Chat Group (18+)
Version: Chapter 2

Отзывы о My Husband’s Boss (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив