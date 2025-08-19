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NTR Chat Group (18+)

NTR Chat Group (18+) Chapter 2

История любви, напряжения и моральных дилемм
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Версия:
Chapter 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 343
Скриншоты
Описание

NTR Chat Group — это эмоционально заряженная визуальная новелла, рассказывающая историю пары Эдди и Рэйчел, чьи отношения подвергаются суровым испытаниям. Финансовые трудности, вызванные кризисом безработицы, заставляют Эдди брать непосильные кредиты, а стресс разрушает его здоровье и уверенность. Тем временем Рэйчел, пытаясь поддержать мужа и спасти их семью, отчаянно ищет любые способы заработать.


Игра раскрывает сложные моральные конфликты и тёмные стороны отношений, вынуждая игроков задуматься о трудностях, которые могут разрушить даже самые крепкие связи. NTR Chat Group — это история о любви, испытанной временем и обстоятельствами, которая заставит вас сопереживать и размышлять. Сможете ли вы найти свет в этой тёмной ситуации?


Информация о модах

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Скачать NTR Chat Group (18+) vChapter 2 MOD APK

Скачать NTR Chat Group (18+) 128 Мб Ссылка 2 128 Мб
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Старые версии NTR Chat Group (18+)
Version Ch 1.1 Version TG Ch 1.1


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