Описание

NTR Chat Group — это эмоционально заряженная визуальная новелла, рассказывающая историю пары Эдди и Рэйчел, чьи отношения подвергаются суровым испытаниям. Финансовые трудности, вызванные кризисом безработицы, заставляют Эдди брать непосильные кредиты, а стресс разрушает его здоровье и уверенность. Тем временем Рэйчел, пытаясь поддержать мужа и спасти их семью, отчаянно ищет любые способы заработать.





Игра раскрывает сложные моральные конфликты и тёмные стороны отношений, вынуждая игроков задуматься о трудностях, которые могут разрушить даже самые крепкие связи. NTR Chat Group — это история о любви, испытанной временем и обстоятельствами, которая заставит вас сопереживать и размышлять. Сможете ли вы найти свет в этой тёмной ситуации?