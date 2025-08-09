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TOXICity (18+)

TOXICity (18+) 0.03.0

Погрузитесь в личную историю выживания и доверия
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Версия:
0.03.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 415 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 147
Скриншоты
Описание

TOXICity предлагает уникальный взгляд на жанр повествовательных игр, сосредотачиваясь на персонажах и их взаимодействии в условиях выживания. Ваша задача — не просто преодолеть трудности, но и завоевать доверие своих товарищей. Эти люди — не ваши давние друзья или союзники, готовые поддержать вас с первого дня. Некоторые из них ваши коллеги, а другие совершенно незнакомы. Чтобы их убедить, вам придётся учитывать их точку зрения и принимать решения, влияющие на их судьбу.


Каждый персонаж имеет свою историю, цели и надежды на возвращение к прежней жизни, если они смогут выжить. Игра предлагает глубокий личный опыт, где каждое взаимодействие раскрывает их характеры и мотивации. Постройте отношения, чтобы вместе преодолеть опасности, или столкнитесь с последствиями своих выборов в этом напряжённом и эмоционально насыщенном приключении.


Информация о модах

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Скачать TOXICity (18+) 415 Мб Ссылка 2 415 Мб
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Старые версии TOXICity (18+)
Version 0.02.0 Version TG 0.02.0


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