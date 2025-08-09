Описание

TOXICity предлагает уникальный взгляд на жанр повествовательных игр, сосредотачиваясь на персонажах и их взаимодействии в условиях выживания. Ваша задача — не просто преодолеть трудности, но и завоевать доверие своих товарищей. Эти люди — не ваши давние друзья или союзники, готовые поддержать вас с первого дня. Некоторые из них ваши коллеги, а другие совершенно незнакомы. Чтобы их убедить, вам придётся учитывать их точку зрения и принимать решения, влияющие на их судьбу.





Каждый персонаж имеет свою историю, цели и надежды на возвращение к прежней жизни, если они смогут выжить. Игра предлагает глубокий личный опыт, где каждое взаимодействие раскрывает их характеры и мотивации. Постройте отношения, чтобы вместе преодолеть опасности, или столкнитесь с последствиями своих выборов в этом напряжённом и эмоционально насыщенном приключении.