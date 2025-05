Описание

Isekai Visitor: With Love From Another World (18+) — это визуальный роман высокого качества с детализированной рисованной графикой, который переносит вас во вселенную, вдохновленную миром Наруто. Главный герой трагически погибает в своём мире, но встречает могущественную богиню, предлагающую сделку, которая изменит его судьбу. Приняв её условия, он перерождается в чужом теле в скрытой деревне, полной тайн и возможностей.





Игра предлагает игрокам погрузиться в мир сложного выбора и непредсказуемых событий. Выполняйте обещания или нарушайте их, исследуйте неизвестное, взаимодействуйте с яркими персонажами и определяйте свою судьбу. Этот проект раскрывает безграничные возможности фанатского творчества, привлекая как поклонников оригинальной вселенной, так и тех, кто ищет увлекательное приключение в стиле исекай.