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Isekai Visitor: With Love From Another World (18+)

Isekai Visitor: With Love From Another World (18+) 1.0с02

Фанатский взгляд на новый мир: приключения, выбор и интриги
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Версия:
1.0с02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
21-01-2025, 14:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 650 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 926
Скриншоты
Описание

Isekai Visitor: With Love From Another World (18+) — это визуальный роман высокого качества с детализированной рисованной графикой, который переносит вас во вселенную, вдохновленную миром Наруто. Главный герой трагически погибает в своём мире, но встречает могущественную богиню, предлагающую сделку, которая изменит его судьбу. Приняв её условия, он перерождается в чужом теле в скрытой деревне, полной тайн и возможностей.


Игра предлагает игрокам погрузиться в мир сложного выбора и непредсказуемых событий. Выполняйте обещания или нарушайте их, исследуйте неизвестное, взаимодействуйте с яркими персонажами и определяйте свою судьбу. Этот проект раскрывает безграничные возможности фанатского творчества, привлекая как поклонников оригинальной вселенной, так и тех, кто ищет увлекательное приключение в стиле исекай.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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