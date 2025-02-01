Описание

Warlord (18+) - Визуальная новелла Warlord — это самый быстрый способ создать свою следующую великолепную игру или историю благодаря интуитивно понятному дизайну, автоматическим диалогам и простому в использовании интерфейсу. Фокус на его простом в использовании интерфейсе позволяет вам создать свой собственный визуальный роман с нуля и получить из него тысячи слов текста - всего за несколько дней!





С таким визуальным романом, как Warlord, вы можете тратить больше времени на создание, а не на написание утомительного контента для сценария игры. С помощью этой визуальной новеллы авторы могут сосредоточиться на создании увлекательных повествований со своим уникальным голосом и видением. Им также понравятся более короткие сроки выпуска игр.