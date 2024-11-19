Описание

В игре нет повествования, есть только один персонаж - главный герой, который ходит и знакомится с людьми.





В этой визуальной новелле игроки будут погружены в историю, полную головоломок и загадок, пока они играют. Чтобы чувствовать себя ближе к истории, их эмоции будут меняться по мере прохождения игры. Что будет с ними дальше?



Trouble in Paradise — это эмоциональная игра с высокой интенсивностью — наслаждайтесь игрой с друзьями. Если вы ищете что-то новое, что может отправить вас в путешествие, полное открытий и эмоциональных подъемов, скачайте Trouble in Paradise прямо сейчас.