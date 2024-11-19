Версия:
1.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 17:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 189
Описание
В игре нет повествования, есть только один персонаж - главный герой, который ходит и знакомится с людьми.
В этой визуальной новелле игроки будут погружены в историю, полную головоломок и загадок, пока они играют. Чтобы чувствовать себя ближе к истории, их эмоции будут меняться по мере прохождения игры. Что будет с ними дальше?
Trouble in Paradise — это эмоциональная игра с высокой интенсивностью — наслаждайтесь игрой с друзьями. Если вы ищете что-то новое, что может отправить вас в путешествие, полное открытий и эмоциональных подъемов, скачайте Trouble in Paradise прямо сейчас.
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