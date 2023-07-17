Описание

Photo Hunt (18+) - видеоигры вам не по душе? Тогда, возможно, вам стоит попробовать новую необычную приключенческую игру: Photo Hunt. Он предназначен для взрослых и имеет гораздо более продвинутый сюжет и захватывающие головоломки!





Главный герой этой игры возвращается в свой родной город, где он был вынужден оставить все, что знал, чтобы сбежать из своей прошлой жизни, наполненной воспоминаниями о тех, кого он убил. Однако главный герой мало знал, что местные жители узнали о его прежней жизни и отказываются ему помогать.





Каково это — расти в бедности в стране, в которой ты даже не живешь? Photo Hunt дает вам возможность пережить некоторые из самых личных моментов вашей жизни, исследуя сделанный вами выбор и все трудности, которые произошли между ними.