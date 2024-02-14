My Maid Dreams of Electric Sheep (18+) 0.6.3
My Maid Dreams of Electric Sheep - это визуальная новелла, созданная для взрослой аудитории геймеров, сочетающая откровенный контент и качественно проработанную сюжетную составляющую. События происходят в отдаленном будущем, где технологии достигли такого уровня, что появились многофункциональные робо-горничные.
Главный герой игры оказывается в душевной печали и принимает решение приобрести одного из этих роботов-горничных, несмотря на свое пренебрежительное отношение к таким созданиям в прошлом. Игроки будут наблюдать за развитием событий и увидят, чем все это закончится.
My Maid Dreams of Electric Sheep предлагает увлекательную и запоминающуюся историю, которая освещает темы любви, отношений и технологического прогресса. Визуальный стиль игры внушает впечатление и создает особую атмосферу будущего мира. Разработчики постарались создать проект, который привлечет взрослых игроков и предложит им уникальное игровое приключение.
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