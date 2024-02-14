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My Maid Dreams of Electric Sheep (18+)

My Maid Dreams of Electric Sheep (18+) 0.6.3

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Версия:
0.6.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 458

My Maid Dreams of Electric Sheep - это визуальная новелла, созданная для взрослой аудитории геймеров, сочетающая откровенный контент и качественно проработанную сюжетную составляющую. События происходят в отдаленном будущем, где технологии достигли такого уровня, что появились многофункциональные робо-горничные.


Главный герой игры оказывается в душевной печали и принимает решение приобрести одного из этих роботов-горничных, несмотря на свое пренебрежительное отношение к таким созданиям в прошлом. Игроки будут наблюдать за развитием событий и увидят, чем все это закончится.


My Maid Dreams of Electric Sheep предлагает увлекательную и запоминающуюся историю, которая освещает темы любви, отношений и технологического прогресса. Визуальный стиль игры внушает впечатление и создает особую атмосферу будущего мира. Разработчики постарались создать проект, который привлечет взрослых игроков и предложит им уникальное игровое приключение.


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Информация о модах

Полная версия

Скачать My Maid Dreams of Electric Sheep (18+) 0.6.3 взлом

Скачать My Maid Dreams of Electric Sheep (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о My Maid Dreams of Electric Sheep (18+)


Комментарии (6)
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на пк где(((((
на пк где((((( 15 марта 2024 20:55
на пк где((((((
0
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Кир
Кир 19 февраля 2024 15:55
игра на русском?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 февраля 2024 01:36
GANGSTA, Потому что во всех файлах в конце названия наш домен :android-1.ru
0
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GANGSTA
GANGSTA 15 февраля 2024 11:39
Lensifal, в самом названии файла (название).ru.apk

И я помню что с этого поста версия 0.3.х была на русском (она у меня всё ещё на телефоне)😅Lensifal, на этом сайте возможно спойлеры скрывать?
Для фаперав: В игре присутствуют читы:)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 февраля 2024 10:36
GANGSTA, но нигде не написано, про ru язык :(
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GANGSTA
GANGSTA 14 февраля 2024 03:34
Файл 0.5.12 подписан как ру апк.... Так где ру то?Заманили скачать.... Зря повторно скачал называется (анг версия такая у меня уже была хоть и 0.5.10, ее удалить и пришлось)
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