Dreams of Reality (18+) - Обычная семья, в которой каждый член стремится к своим мечтам и находится на перекрестке своей жизни. Мать, с горящей страстью к искусству, и дочь, которая готовится к новому этапу своей жизни. А вы, отец, который питает надежды и стремится стать профессиональным ди-джеем на клубной сцене. Ваша семья может показаться обычной, но вас объединяет страсть и стремление к достижению своих целей.





Однако, как это часто бывает, жизнь имеет свой путь, и наступает момент, когда ваш мир начинает распадаться под воздействием жестокой судьбы. Все, что казалось стабильным, оказывается под угрозой. Ваши мечты и стремления могут оказаться на грани разрушения.





В этот непростой период вашей жизни поддержка семьи и друзей становится крайне важной. Они могут стать опорой, помогая вам преодолеть трудности и вернуться к реальности. Но на пути к восстановлению мира и разума встреча с молодой женщиной может стать источником новых испытаний и опасностей, а может быть и ключом к вашему спасению и возвращению к здравому смыслу.



Dreams of Reality - это визуальная новелла, которая основана на выборе и принятии решений. Ваш выбор будет иметь влияние на повороты сюжета и развитие персонажей. В игре присутствуют несколько концовок, которые существенно отличаются друг от друга. Будьте готовы к темам, которые могут быть сложными и вызывающими, поэтому рекомендуется сохранять осторожность и внимательность во время чтения.