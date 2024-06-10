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Dreams of Reality (18+)

Dreams of Reality (18+) 0.4.8

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.4.8
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 881 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 520

Dreams of Reality (18+) - Обычная семья, в которой каждый член стремится к своим мечтам и находится на перекрестке своей жизни. Мать, с горящей страстью к искусству, и дочь, которая готовится к новому этапу своей жизни. А вы, отец, который питает надежды и стремится стать профессиональным ди-джеем на клубной сцене. Ваша семья может показаться обычной, но вас объединяет страсть и стремление к достижению своих целей.


Однако, как это часто бывает, жизнь имеет свой путь, и наступает момент, когда ваш мир начинает распадаться под воздействием жестокой судьбы. Все, что казалось стабильным, оказывается под угрозой. Ваши мечты и стремления могут оказаться на грани разрушения.


В этот непростой период вашей жизни поддержка семьи и друзей становится крайне важной. Они могут стать опорой, помогая вам преодолеть трудности и вернуться к реальности. Но на пути к восстановлению мира и разума встреча с молодой женщиной может стать источником новых испытаний и опасностей, а может быть и ключом к вашему спасению и возвращению к здравому смыслу.


Dreams of Reality - это визуальная новелла, которая основана на выборе и принятии решений. Ваш выбор будет иметь влияние на повороты сюжета и развитие персонажей. В игре присутствуют несколько концовок, которые существенно отличаются друг от друга. Будьте готовы к темам, которые могут быть сложными и вызывающими, поэтому рекомендуется сохранять осторожность и внимательность во время чтения.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Dreams of Reality (18+) 0.4.8 взлом

Скачать Dreams of Reality (18+) 881 Мб Ссылка 2 881 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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